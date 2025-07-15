Восемь возгораний потушили в Нижегородской области за минувшие сутки

За последние сутки на территории Нижегородской области ликвидировали восемь пожаров. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, в результате происшествий пострадал один человек, погибших удалось избежать. Спасатели эвакуировали пятерых местных жителей.

Помимо этого, было зарегистрировано происшествие на воде: из реки Ока на улице Шнитникова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода извлекли тело мужчины. Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий силы МЧС России привлекались 18 раз.