Восемь возгораний потушили в Нижегородской области за минувшие сутки

За последние сутки на территории Нижегородской области ликвидировали восемь пожаров. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, в результате происшествий пострадал один человек, погибших удалось избежать. Спасатели эвакуировали пятерых местных жителей.
Помимо этого, было зарегистрировано происшествие на воде: из реки Ока на улице Шнитникова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода извлекли тело мужчины. Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий силы МЧС России привлекались 18 раз.
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