Пожар произошел в приюте для животных «Друг» в Лучегорске

В Приморье сгорел приют для животных, где медведь растерзал 35 собак

Приют для животных «Друг» загорелся в Лучегорске Приморского края, где в сентябре медведь убил 35 собак. Об этом директор приюта сообщил в Telegram-канале.

По его словам, возможно, пожар произошел из-за поджога. В результате погибли собаки, которые находились в вольерах. Также сгорели холодильники и корма.

Сотрудники приюта попросили о любой помощи, в том числе со снабжением круп, любых кормов, одеял и сена. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

В Единой дежурно-диспетчерской службы района РИА «Новости» сообщили, что жертвами пожара стали три собаки — животные задохнулись.

В сентябре в приюте «Друг» после нападения крупного бурого медведя погибли три десятка собак. Накануне животное растерзало недалеко от Лучегорска отца и сына. Поисками опасного зверя занимаются полицейские и охотники.