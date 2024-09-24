Для поиска медведя-убийцы в Приморье задействовали дроны
Полиция и охотники задействовали беспилотники и приборы ночного видения при поисках опасного медведя в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пожарского муниципального округа.
«Поиски медведя продолжаются. Ночная смена уже готовится к работе. Для поиска медведя будут использованы приборы ночного видения и дроны», — заявили в администрации.
В пресс-службе добавили, что к поисковой операции присоединились охотники из числа общественников.
«Охотники, полиция и сотрудники Охотнадзора делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей и как можно скорее найти медведя», — заключили в районной администрации.
Ранее стало известно о гибели почти трех десятков собак при нападении медведя на приют в Лучегорске. Днем ранее неподалеку обнаружили тела отца и сына. Их забил крупный бурый медведь.
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