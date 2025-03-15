Пожар произошел в лесном массиве Дагестана

Днем в субботу в лесном массиве в Ахтынском районе Дагестана разгорелся сильный пожар, он охватил площадь около четырех гектаров. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

«В лесном массиве на склоне горы в двух километрах от населенного пункта Хрюг в Ахтынском районе наблюдается возгорание, охватившее площадь около четырех гектаров», — заявили в ведомстве.

Для ликвидации пожара МЧС задействовало группу из 64 человек: представители ведомства, сотрудники МВД и лесничества, местные жители. В пресс-службе добавили, что тушение осложняется отсутствием возможности подъезда специализированной техники в связи с труднодоступной местностью.

Два дня назад пять человек сгорели заживо в хостеле в Благовещенске. В ликвидации возгорания в двухэтажном здании приняли участие 11 единиц техники и 40 спасателей. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.