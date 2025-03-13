Пять человек сгорели заживо в хостеле в Благовещенске

Хостел загорелся на улице Чайковского в Благовещенске. Жертвами пожара стали пять человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России спасли 10 человек, из которых трое — пострадали. К сожалению, погибли пять человек», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания в двухэтажном здании участвуют 40 спасателей и 11 единиц техники. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным регионального Следственного комитета, после гибели пятерых человек в результате пожара правоохранители завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В рамках расследования следователи задержали человека, предоставляющего услуги по проживанию. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

В январе сильный пожар случился в хостеле на северо-западе Москвы. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания 60 человек. К тушению огня привлекли 130 специалистов.