Пожар произошел в Ленинградской области на производстве полимерных материалов

В Ленинградской области случился пожар на производстве полимерных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло во Всеволожске на Всеволожском проспекте. На место прибыли спасатели. По предварительным данным, огонь разгорелся на площади 5900 квадратных метров. К тушению привлекли 50 человек и 20 единиц техники.

Огонь локализовали. Тушение осложняет большая пожарная нагрузка и сильный ветер.

Ранее в Раменском в поселке Родники на улице Трудовой загорелся склад. Площадь огня заняла три тысячи квадратных метров, пламя охватило всю постройку. К тушению привлекли 71 человека и 24 единицы техники.