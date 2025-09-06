Пожар произошел в квартире в Конькове

В районе Коньково в Москве произошел пожар в квартире. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пламя охватило жилье на Профсоюзной улице в доме № 116, корпус 2, на восьмом этаже.
«Дверь была открыта, в квартире никого. Причина выясняется», — добавил источник.
Днем 6 августа в подмосковной деревне Картино загорелись склады. Сведений о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, пожар произошел на заднем дворе, после чего пламя перекинулось на кафе, магазин и сервис.
До этого мощный пожар охватил склад в Балашихе. Пламя распространилось на четыре тысячи «квадратов». Пожар нанес большой ущерб, сгорели несколько автомобилей.
