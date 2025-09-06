Склады загорелись в деревне Картино

Источник 360.ru: пожар вспыхнул на складе на Картинском шоссе в Подмосковье

Крупный пожар вспыхнул в подмосковной деревне Картино. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительным данным, горит здание на Картинском шоссе, 7. Там находятся складские и торговые помещения и автосервис. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщили очевидцы, загорелся задний двор. Затем пламя перекинулось на кафе, сервис, магазин. Подробности происшествия выясняются. На месте работают пожарные.

Ранее мощный пожар разгорелся на складе в Балашихе. Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. Как рассказали очевидцы, пожар нанес большой ущерб, в том числе расположенным рядом со складом помещениям. Сгорели несколько машин в автосервисе.