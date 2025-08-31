Открытое горение на складе в Балашихе ликвидировали

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе в Балашихе, где утром 31 августа вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — добавили в ведомстве.

Возгорание локализовали на площади 4000 квадратных метров. По словам очевидцев, пожар нанес большой ущерб, в том числе расположенным рядом со складом помещениям.

«На автосервисе сгорели машины. Масла сгорели практически полностью», — сказал собеседник 360.ru.