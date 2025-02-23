Пожар произошел в квартире московской многоэтажки

Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире многоэтажного жилого дома в поселении Десеновское. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Дом, в котором случился пожар, находится на Нововатутинском проспекте.

«Здание 17-этажное, <… > с окна четвертого этажа открытое горение», — отметил собеседник 360.ru.

Хозяйка квартиры эвакуировалась, информация о пострадавших не поступала. На месте ЧП работают пожарные, уточнил источник 360.ru.

Ранее мощный пожар разгорелся на складе макулатуры в Ростове-на-Дону. Сначала огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 1,8 тысячи «квадратов», в здании частично рухнула кровля.

В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, как клубы дыма со склада накрывают город. Для тушения пожара МЧС направило 45 спасателей и 13 единиц техники.