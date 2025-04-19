Пожар произошел в БЦ «Павловский» на юге Москвы

В бизнес-центре «Павловский» в Южном административном округе Москвы произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.
Огонь вспыхнул в здании на Павловской улице. В одном из кабинетов загорелась фанкойл-система под потолком.
«Эвакуировано 22 человека», — уточнил источник.
Утром 19 апреля в районе Митино произошел пожар в двухкомнатной квартире на улице Барышиха, в доме № 40. Пламя самостоятельно потушили хозяйка жилья и сосед. Их осмотрели врачи скорой помощи, обошлось без пострадавших. Огонь ликвидировали до приезда пожарных.
Вечером 18 апреля пожар произошел в многоэтажке на бульваре Братьев Весниных. Пламя разгорелось на 19-м этаже на площади 15 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
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