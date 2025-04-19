Двухкомнатная квартира загорелась в Митине

Источник 360.ru: пожар произошел в квартире в районе Митино

В районе Митино на северо-западе Москвы загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар произошел на улице Барышиха, в доме № 40, корпус 1. В двушке на 13-м этаже загорелись личные вещи и мебель. Огонь распространился на два квадратных метра.

«Хозяйка и сосед тушили», — добавил источник.

Их осмотрели врачи скорой помощи, обошлось без пострадавших. Пожар удалось потушить до приезда спасателей.

Накануне вечером возгорание произошло в многоэтажном доме на бульваре Братьев Весниных. Пожар начался на 19-м этаже, оттуда эвакуировали двух человек. Огонь охватил 15 «квадратов». Никто не пострадал.