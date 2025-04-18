Пожар разгорелся в жилом комплексе на юге Москвы

Пожар разгорелся на 19 этаже многоэтажки на бульваре Братьев Весниных в Москве

На юге Москвы в многоэтажке на бульваре Братьев Весниных загорелась квартира на 19-м этаже. Об этом 360.ru сообщил источник.

Очевидица пожара рассказала 360.ru, что увидела огонь, когда проходила мимо.

«Пламя было прямо из окна, слышно было, как пластик трескается. Дом жилой. Я просто очень сильно надеюсь, что там сработала какая-то сигнализация. Я очень сильно надеюсь, что люди вышли из дома», — сообщила девушка.

Пожар разгорелся на 19-м этаже 20-этажного дома. Плотное задымление распространилось на несколько этажей. По сообщению источника, с 19 этажа эвакуировали двух человек.

У сотрудников МЧС при тушении возникла проблема, в пожарных кранах не было давления. Но возгорание удалось ликвидировать. Горела двухкомнатная квартира, огонь охватил 15 квадратных метров личных вещей и мебели. Пострадавших нет, сообщил источник.

На улице Яблочкова в Москве ранее произошел взрыв. Очевидцы смогли потушить пожар своими силами.