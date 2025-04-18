Пожар разгорелся в жилом комплексе на юге Москвы
Пожар разгорелся на 19 этаже многоэтажки на бульваре Братьев Весниных в Москве
На юге Москвы в многоэтажке на бульваре Братьев Весниных загорелась квартира на 19-м этаже. Об этом 360.ru сообщил источник.
Очевидица пожара рассказала 360.ru, что увидела огонь, когда проходила мимо.
«Пламя было прямо из окна, слышно было, как пластик трескается. Дом жилой. Я просто очень сильно надеюсь, что там сработала какая-то сигнализация. Я очень сильно надеюсь, что люди вышли из дома», — сообщила девушка.
Пожар разгорелся на 19-м этаже 20-этажного дома. Плотное задымление распространилось на несколько этажей. По сообщению источника, с 19 этажа эвакуировали двух человек.
У сотрудников МЧС при тушении возникла проблема, в пожарных кранах не было давления. Но возгорание удалось ликвидировать. Горела двухкомнатная квартира, огонь охватил 15 квадратных метров личных вещей и мебели. Пострадавших нет, сообщил источник.
На улице Яблочкова в Москве ранее произошел взрыв. Очевидцы смогли потушить пожар своими силами.