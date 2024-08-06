Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Коми

На Усинском газоперерабатывающем заводе в Коми произошел пожар. Никто не пострадал, сообщил РИА «Новости» представитель единой дежурно-диспетчерской службы.

«Произошло возгорание, подробностей пока нет», — сказал он.

Информация о пострадавших в ЕДДС не поступала. Собеседник агентства сообщил, что несмотря на это, к заводу направили скорую помощь. Telegram-канал Baza сообщил, что всех сотрудников эвакуировали.

В Башкирии трое рабочих погибли, когда демонтировали трубопровод на стерлитамакском предприятии, сообщили «Известия». Мужчины получили сильные ожоги.