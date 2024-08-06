Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Коми

Фото: РИА «Новости»

На Усинском газоперерабатывающем заводе в Коми произошел пожар. Никто не пострадал, сообщил РИА «Новости» представитель единой дежурно-диспетчерской службы.

«Произошло возгорание, подробностей пока нет», — сказал он.

Информация о пострадавших в ЕДДС не поступала. Собеседник агентства сообщил, что несмотря на это, к заводу направили скорую помощь. Telegram-канал Baza сообщил, что всех сотрудников эвакуировали.

В Башкирии трое рабочих погибли, когда демонтировали трубопровод на стерлитамакском предприятии, сообщили «Известия». Мужчины получили сильные ожоги.

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте