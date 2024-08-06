Рабочие в Башкирии погибли при демонтаже старой трубы

На предприятии в Стерлитамаке от сильных ожогов погибли три человека. Газовоздушная смесь загорелась, когда рабочие демонтировали старый трубопровод, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Пожар произошел 5 августа в производственном помещении предприятия. Рабочие демонтировали старый трубопровод, и произошло возгорание газовоздушной смеси. Трое мужчин получили термические ожоги и погибли на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лиц». В рамках расследования проведут судебные экспертизы, чтобы установить причину возгорания, и дадут оценку сотрудникам, ответственным за безопасность на предприятии.

За несколько дней до возгорания на производстве в Ишимбайском районе Башкирии произошло другое ЧП. Парапланерист упал на девушку на горе Торатау. Пострадавшую увезли в больницу.