Пожар после взрыва в жилом доме в Москвы полностью потушили

МЧС: пожар после взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировали

В Москве огнеборцы полностью ликвидировали пожар после взрыва в квартире многоэтажного жилого дома на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП пострадали пять человек, среди которых двое детей. По данным источника 360.ru, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, ранее стало известно о двоих погибших, которых сотрудники МЧС обнаружили на балконе при тушении пожара.

Из-за взрыва между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия, несколько плит перекосило. В одной из квартир из-за мощного взрыва вылетела стена.

По данным РИА «Новости», в здании также обрушилась часть кровли.

Экстренные службы приняли решение об эвакуации всех жильцов многоэтажки. До этого эвакуировали людей только из подъезда, где произошел взрыв.