Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Москве

В Москве из-за взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева погибли 2 человека

В Москве в результате взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, при тушении пожара огнеборцы сумели спасти одного человека. Однако на балконе девятого этажа находились двое уже погибших людей.

По данным источника 360.ru, из-за взрыва произошло обрушение перекрытий между девятым этажом, крышей и восьмым этажом. Пожар разгорелся в двух соседних квартирах на девятом этаже с обоих сторон здания. Вскоре огонь также перекинулся на восьмой этаж.

Из подъезда, в котором находятся квартиры, и из соседнего подъезда спасатели эвакуировали жильцов.