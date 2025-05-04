Эвакуация всех жильцов дома началась после взрыва в Москве

МЧС: весь дом эвакуируют после взрыва в Москве

Экстренные службы эвакуируют всех жильцов многоэтажки в Москве после взрыва в одной из квартир. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале .

Изначально эвакуация велась только из подъезда, где взорвалась квартира. Затем спасатели приняли решение выводить всех жильцов.

Источник 360.ru рассказал, что пожар уже перекинулся на восьмой этаж. Здание горит с двух сторон. Предварительно, обрушились перекрытия между девятым этажом и крышей, аналогичная ситуация с перекрытием между восьмым и девятым этажами.

Установление причин и обстоятельств произошедшего взяла на контроль Черемушкинская межрайонная прокуратура, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали как минимум 15 человек. О происшествии стало известно вечером в воскресенье, 4 мая.