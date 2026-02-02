Пожар после атаки украинского дрона убил двух жителей Старого Оскола

Тела двух мирных жителей обнаружили после пожара в частном доме в Старом Осколе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — написал он.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

О пожаре в Старом Осколе Гладков сообщил еще утром. На место оперативно прибыли спасатели. Глава региона отметил, что из-за детонации второго дрона, один автомобиль получил повреждения. Также более чем в 10 квартирах трех многоэтажек выбило окна.

Сегодня ночью в Красноармейском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали во двор частного дома. По предварительной информации, никто не пострадал.