Частный дом загорелся в Старом Осколе в результате атаки ВСУ

Украинские беспилотники атаковали город Старый Оскол, загорелся частный дом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате удара одного из них загорелось частное домовладение — сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что из-за детонации второго беспилотника ВСУ получил повреждения автомобиль, а более чем в 10 квартирах трех многоэтажек выбило окна. Сейчас ведется подомовой обход, а на местах работают оперативные службы.

Ранее в поселке Сартана городского округа Мариуполь при атаке дронов ВСУ погибли женщина и шестилетний мальчик. Пострадал еще восьмилетний ребенок.