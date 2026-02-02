На Кубани обломки беспилотника упали во двор частного дома
Обломки беспилотного летательного аппарата упали в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
«Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском», — уточнили в сообщении.
На месте работали экстренные и специальные службы. По предварительным данным, пострадавших не было.
В этот же день, как сообщили представители региона, последствия атаки БПЛА зафиксировали еще в двух населенных пунктах. В Славянске-на-Кубани выбило окна в нескольких квартирах жилого дома. Пострадавших, по данным властей, не было, на месте работали оперативные службы.
Кроме того, поселок Афипский Северского района также подвергся атаке беспилотников. В результате оказалась повреждена крыша частного дома. Пострадавших не было, территорию домовладения оцепили специальные службы.
Ранее еще четыре дома в Краснодарском крае получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА.