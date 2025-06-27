Пожар площадью 1,5 тысячи «квадратов» ликвидируют на складе в Подмосковье
Склад загорелся в деревне Шелепино Дмитровского городского округа. По последним данным, спасатели ликвидировали открытое горение, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В деревне Шелепино загорелся склад со строительными материалами на 1,5 тысячи квадратах. К тушению привлекаются 57 специалистов и 21 единица техники», — рассказали в министерстве.
Открытое горение удалось ликвидировать. Пожарные предотвратили распространение пламени на соседний ангар. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в квартире на улице Корсакова в Королеве. Жертвами случившегося стали пять человек, в том числе двое детей. Спасатели вывели из огня одну женщину.
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