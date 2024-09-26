Пожар охватил рынок со стройматериалами в Коврове

Рынок со стройматериалами загорелся во Владимирской области. В результате ЧП пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, пожар произошел в Коврове. Огонь распространился на площади 2750 квадратных метров.
Сейчас на месте происшествия работают 15 специалистов и пять единиц техники.
Ранее из горящего дома в Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли 14 человек. Многоэтажный дом загорелся на улице Пермякова. Из здания с помощью кислородных масок смогли вывести 10 взрослых и четырех детей.
До этого в Свердловской области загорелся бензовоз вместе с колонкой. Для тушения возгорания привлекли 12 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники. В ходе случившегося травмы получил один человек.
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