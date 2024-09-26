Сотрудники МЧС спасли из пожара в Нижнем Новгороде 14 человек

В Нижнем Новгороде в жилом доме произошел пожар, из которого спасли 14 человек. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

На улице Пермякова загорелся многоэтажный дом. Спасатели с помощью кислородных масок смогли вывести из здания 10 взрослых и четырех детей. Всего из горящего дома эвакуировались 35 человек.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте