Сотрудники МЧС спасли из пожара в Нижнем Новгороде 14 человек
В Нижнем Новгороде в жилом доме произошел пожар, из которого спасли 14 человек. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МЧС региона.
На улице Пермякова загорелся многоэтажный дом. Спасатели с помощью кислородных масок смогли вывести из здания 10 взрослых и четырех детей. Всего из горящего дома эвакуировались 35 человек.
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