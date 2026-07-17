Пожар охватил ангар с производством одежды в Серпухове

Крупный пожар произошел в ангаре на Полевой улице в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области.

На место прибыли спасатели и пожарные, они начали работу по ликвидации возгорания. К тушению привлекли 11 единиц спецтехники и 32 человека.

«Все на месте. Информация поступает», — сообщили в ведомстве.

В «Мособлпожспас» уточнили, что в трехэтажном железобетонном здании находилось предприятие по производству текстиля. Внутри хранили синтепон и рулоны ткани. Пламя быстро распространилось по всей площади здания. До прибытия пожарных люди самостоятельно эвакуировались из ангара.

«На место прибыли работники ПСЧ‑330, ПСЧ‑304, ОП ПСЧ‑304 „Мособлпожспас“ совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы. Был объявлен повышенный ранг пожара», — рассказали спасатели.

Серпуховская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Точную причину выяснят после ликвидации огня и получения результатов пожарно-технической экспертизы.

На момент публикации специалистам удалось локализовать возгорание на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее масштабный пожар произошел на территории промышленной зоны в Бронницах, огонь охватил несколько автомобилей.