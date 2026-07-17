Машины загорелись в промзоне в Бронницах
Автомобили загорелись на территории промзоны в подмосковном городе Бронницы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Подмосковья.
На место ЧП отправились спасатели. Пожар начался на территории промзоны в городе Бронницы на Производственном проезде.
«К тушению привлечено порядка 60 человек и 20 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в ведомстве.
В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.
Ранее пожар случился в частном доме в поселке Марусино городского округа Люберцы. На кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило все строение. Как отметили региональном подразделении МЧС России, информации о пострадавших не поступало.