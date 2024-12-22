Пожар начался в квартире многоэтажки в Химках

Появились кадры пожара в квартире многоэтажки в Химках

Сильный пожар разгорелся в квартире одного из домов на Совхозной улице в городском округе Химки. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что языки пламени вырываются из открытого окна.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС 360.ru сообщили, что прибывшие на место специалисты ликвидировали пламя. В ведомстве добавили, что данных о пострадавших в результате пожара пока нет.