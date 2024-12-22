Пожар начался в квартире многоэтажки в Химках

Сильный пожар разгорелся в квартире одного из домов на Совхозной улице в городском округе Химки. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
На кадрах видно, что языки пламени вырываются из открытого окна.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС 360.ru сообщили, что прибывшие на место специалисты ликвидировали пламя. В ведомстве добавили, что данных о пострадавших в результате пожара пока нет.
В воскресенье, 22 декабря, огонь охватил помещение магазина фейерверков на улице Пушкина в Минеральных водах. Из-за возникшего в помещении пламени часть хранившегося внутри товара взорвалась. Прибывшие на место пожарные потушили огонь на площади в шесть квадратных метров, В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.
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