Магазин фейерверков загорелся в Минводах

Источник 360.ru. сообщил об пожаре в магазине фейерверков в Минводах

Магазин фейерверков загорелся утром в Минеральных Водах. Об этом сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло на улице Пушкина. Пожарные потушили пожар на площади шесть квадратных метров.

По информации ГУ МЧС по Ставропольскому краю, пострадавших в результате ЧП нет.

В преддверии Нового года все чащи происходят чрезвычайные происшествия с фейерверками и петардами. В Москве в Теплом Стане мужчина взорвал петарду у стены многоквартирного дома. В результате ЧП пострадала обшивка здания.

За сутки 21 декабря в Москве и Подмосковье насчитали более 10 диверсий — поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах. Нарушителей задержали, в большинстве ими оказались люди старшего возраста. Несмотря на принуждение, пироманам грозит реальное наказание по тяжкой статье.