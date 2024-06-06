Пожар начался после удара молнии в здание на ВДНХ

«Детское посольство» в Москве эвакуировали из-за пожара

В Центре развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ начался пожар результате удара молнии. Об этом сообщил источник 360.ru

На место происшествия прибыли пожарные. Всего из одноэтажного здания эвакуировали 19 несовершеннолетних.

Пресс-служба МЧС сообщила, что спасатели локализовали возгорание на площади в 110 квадратных метров.

«Горит кровля административного здания на проспекте Мира. Предварительно, пострадавших нет. До появления пожарных люди вышли на улицу самостоятельно», — заявили в ведомстве.

Из-за удара молнии в Лобне загорелась крыша двухэтажного строящегося дома. Возгорание удалось оперативно потушить благодаря действиям сотрудников «Мособлпожспаса», информация о пострадавших не поступала.

Синоптик Михаил Леус заявлял, что сильные осадки в Москве за одну ночь практически закрыли июньскую норму.

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