Пожар начался после удара молнии в здание на ВДНХ

В Центре развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ начался пожар результате удара молнии. Об этом сообщил источник 360.ru
На место происшествия прибыли пожарные. Всего из одноэтажного здания эвакуировали 19 несовершеннолетних.
Пресс-служба МЧС сообщила, что спасатели локализовали возгорание на площади в 110 квадратных метров.
«Горит кровля административного здания на проспекте Мира. Предварительно, пострадавших нет. До появления пожарных люди вышли на улицу самостоятельно», — заявили в ведомстве.
Из-за удара молнии в Лобне загорелась крыша двухэтажного строящегося дома. Возгорание удалось оперативно потушить благодаря действиям сотрудников «Мособлпожспаса», информация о пострадавших не поступала.