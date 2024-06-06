Пожар начался после удара молнии в здание на ВДНХ

В Центре развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ начался пожар результате удара молнии. Об этом сообщил источник 360.ru

Пресс-служба МЧС сообщила, что спасатели локализовали возгорание на площади в 110 квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные. Всего из одноэтажного здания эвакуировали 19 несовершеннолетних.

«Горит кровля административного здания на проспекте Мира. Предварительно, пострадавших нет. До появления пожарных люди вышли на улицу самостоятельно», — заявили в ведомстве.

Из-за удара молнии в Лобне загорелась крыша двухэтажного строящегося дома. Возгорание удалось оперативно потушить благодаря действиям сотрудников «Мособлпожспаса», информация о пострадавших не поступала.

Синоптик Михаил Леус заявлял, что сильные осадки в Москве за одну ночь практически закрыли июньскую норму.