Загоревшуюся из-за удара молнии кровлю потушили в Лобне

Во время непогоды в городском округе Лобня возник пожар на крыше двухэтажного строящегося дома из-за удара молнии. Благодаря оперативным действиям сотрудников «Мособлпожспаса» пожар быстро локализовали и полностью потушили.

Также из-за проливных дождей на некоторых улицах Лобни образовались подтопления. Специалисты выехали на улицы Силикатная, Калинина, Некрасова и Гагарина для оценки ситуации. В ближайшее время будет проведена откачка воды, привлечены три машины спецтехники.

Отметим, что городские зеленые насаждения остались не пострадавшими, и жители не сообщали о поваленных деревьях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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