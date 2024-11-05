Пожар начался на заводе в Люберцах

На заводе в Люберцах произошло возгорание. Об этом сообщи источник 360.ru в экстренных службах.
Информация о пожаре поступила на пульт спасателей около 07:28 по московскому времени. Огонь вспыхнул в здании в Октябрьском районе на улице 60 лет Победы.
По данным источника 360.ru, возгорание произошло на заводе. О каком именно предприятии идет речь, неизвестно. На место выехали пожарные. Угрозы для людей нет.
Накануне пожар произошел в здании возле академии РАН в Москве. Речь идет о черном доме на втором этаже здания, которое находится на реконструкции. По данным пожарных, в одном из кабинетов загорелся утеплитель.
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