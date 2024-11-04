В пристроенном к академии РАН в Москве пятиэтажном здании произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщил источник.
Прибывшие на место спасатели обнаружили черный дом на втором этаже здания, которое находится на реконструкции. Они установили, что в одном из кабинетов загорелся утеплитель.
Пожар оперативно ликвидировали на площади в пять квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Причины ЧП выясняются.
Ранее 4 ноября пожар произошел в одном из домов на Тверском бульваре в Москве. Самостоятельно из здания эвакуировались 14 человек.
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Пожар произошел в здании возле академии РАН в Москве
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