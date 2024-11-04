Пожар произошел в здании возле академии РАН в Москве

Источник 360.ru: пожар в здании около академии РАН в Москве потушили

В пристроенном к академии РАН в Москве пятиэтажном здании произошло возгорание. Об этом 360.ru сообщил источник.

Прибывшие на место спасатели обнаружили черный дом на втором этаже здания, которое находится на реконструкции. Они установили, что в одном из кабинетов загорелся утеплитель.

Пожар оперативно ликвидировали на площади в пять квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Причины ЧП выясняются.

Ранее 4 ноября пожар произошел в одном из домов на Тверском бульваре в Москве. Самостоятельно из здания эвакуировались 14 человек.