Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили

МЧС: пожарные полностью ликвидировали возгорание на заводе в Люберцах

Сотрудники МЧС полностью потушили возгорание на заводе имени Ухтомского в Люберцах. Площадь пожара составила 2,7 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал о пожаре поступил диспетчерам в 08:35 утра. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Возгоранию присвоили третий ранг пожарной опасности.

Авиация МАЦ сбросила 150 тонн воды. На месте работали 95 человек личного состава и 33 единицы техники. В 12:40 стало известно о ликвидации пламени. Угрозы жизни и здоровью населению не было.

Ранее 360.ru показал кадры с места тушения пожара. Сотрудники МЧС задействовали в ликвидации вертолеты.

Накануне сильный пожар тушили в торговом комплексе «Рио» на юго-западе Москвы. Огонь распространился на 200 квадратных метрах. По предварительным данным, источник возгорания находился на одном из этажей, где располагался фитнес-центр.