Пожар на заводе «Сибур-Кстово» после атаки БПЛА ликвидировали

Пожарные полностью ликвидировали пожар на терриории завода «Сибур-Кстово» в Нижегородской области 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Возгорание устраняли два дня — пожар начался в ночь на 29 января после атаки украинских беспилотников. Предприятию пришлось перевести основные установки в резервный режим и временно остановить отгрузку продукции.
После завершения работы сотрудников МЧС и других профильных ведомств специалисты проведут оценку состояния оборудования завода. Также на «Сибур-Кстово» проведут ремонтные работы.
Ранее экстренные службы ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области, который тоже загорелся после атаки беспилотников ВСУ. Тогда в небе над регионов сбили восемь украинских дронов за ночь.
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