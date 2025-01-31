«СИБУР-Кстово» приостановило отгрузку продукции после атаки БПЛА

Предприятие «СИБУР-Кстово», подвергшееся атаке украинских БПЛА 29 января в Нижегородской области, перевело основные установки в резервный режим. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Отгрузка продукции временно не производится», — подчеркнули в сообщении.

Сейчас на территории «СИБУР-Кстово» устраняют последствия падения обломков сбитого беспилотника. После завершения работы сотрудников МЧС и других профильных служб планируется провести оценку состояния оборудования.

Также будут выполнены необходимые ремонтные работы. В компании отметили, что потребителей компании снабжают продукцией со своих других предприятий.

В среду, 29 января, после атаки украинских беспилотников в Нижегородской области на предприятии «Сибур-Кстово» произошло возгорание. Специалисты аккредитованной лаборатории предприятия провели анализ качества атмосферного воздуха, превышения по вредным веществам они не зафиксировали.