Пожар на заводе «Куйбышевазот» потушили

МЧС: пожар на заводе «Куйбышевазот» в Тольятти ликвидировали

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на заводе «Куйбышевазот» в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.

Загорелись кабели и насосы на наружной установке очистки. Огонь охватил 200 квадратных метров.

К месту ЧП оперативно приехали спасатели. Пламя тушили 68 человек и 24 единицы техники.

Ликвидировать возгорание удалось спустя почти четыре часа. Обошлось без пострадавших.

Ранее крупный пожар произошел в жилой многоэтажке Ульяновска. Погибли три человека, среди них один ребенок. Из горящего дома эвакуировали 87 жильцов.

Очевидец поделился подробностями происшествия. Он отметил, что люди услышали взрыв, а потом начался «этот ужас». Предварительная причина возгорания — использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.