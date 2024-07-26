Пожар в Ульяновске унес жизни маленького ребенка и двух женщин

МЧС РФ: двухлетний ребенок и две женщины погибли в пожаре в Ульяновске

Двухлетний ребенок и две женщины погибли при пожаре в одной из квартир дома в Ульяновске. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале .

«Еще 20 человек эвакуированы. Пожарные МЧС России уже ликвидировали открытое горение на 200 квадратных метрах», — написали в публикации ведомства.

Также пострадали три человека, их отправили в больницу. Как заявили в Telegram-канале СУ СКР по Ульяновской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что пожар начался после хлопка. В ходе ЧП сгорела часть имущества жильцов. Сейчас огонь уже потушили, на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее очевидец пожара в Ульяновске поделился с 360.ru подробностями происшествия. Он отметил, что люди услышали взрыв, а потом начался «этот ужас».