Самодельный самогонный аппарат послужил причиной пожара в Ульяновске

МЧС: причиной пожара в Ульяновске мог стать самодельный самогонный аппарат

Фото: Freepik

Пожар в Ульяновске полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС России. Погибли три человека, среди них один ребенок. Пожарные выдвинули предварительную версию причины возгорания.

«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», — указали в ведомстве.

Из горящего дома эвакуировали 87 человек, в том числе 12 детей. Пожарные спасли 25 жильцов из охваченного огнем дома.

Ранее пожар начался в хозяйственной постройке в деревне Константиновка в Раменском городском округе. Огонь был таким сильным, что столбы черного дыма увидели за много километров.

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