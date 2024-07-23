Из-за поджара в центре Москвы из дома эвакуировали 30 человек

Источник 360.ru: 30 человек эвакуировали из-за пожара в квартире в Москве

Пожар в одном из центральных районов Москвы начался в квартире жилого дома. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание началось в кирпичной семиэтажке в районе Хамовники. Загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже. Пожару присвоили первый ранг. Из дома эвакуировали 30 человек. Как заявил хозяин горящей квартиры, внутри никого нет. Остальную информацию уточняют.

Ранее в Ижевске сгорел неэксплуатируемый двухэтажный дом. По предварительной информации, площадь пожара составила 216 квадратных метров. К тушению пламени привлекли 25 сотрудников МЧС. Данных о пострадавших не поступало.

Еще крупный пожар разгорелся на мебельном производстве в Нижнем Новгороде 20 июля. Площадь огня достигла до тысячи «квадратов».