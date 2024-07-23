Из-за поджара в центре Москвы из дома эвакуировали 30 человек

Источник 360.ru: 30 человек эвакуировали из-за пожара в квартире в Москве

Фото: РИА «Новости»

Пожар в одном из центральных районов Москвы начался в квартире жилого дома. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание началось в кирпичной семиэтажке в районе Хамовники. Загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже. Пожару присвоили первый ранг. Из дома эвакуировали 30 человек. Как заявил хозяин горящей квартиры, внутри никого нет. Остальную информацию уточняют.

Ранее в Ижевске сгорел неэксплуатируемый двухэтажный дом. По предварительной информации, площадь пожара составила 216 квадратных метров. К тушению пламени привлекли 25 сотрудников МЧС. Данных о пострадавших не поступало.

Еще крупный пожар разгорелся на мебельном производстве в Нижнем Новгороде 20 июля. Площадь огня достигла до тысячи «квадратов».

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте