Пожар на Ухтинском НПЗ локализовали. К тушению привлекли почти 130 человек

МЧС: пожар на НПЗ в Ухте тушили почти 130 человек

Фото: Freepik

Пожар в резервуарном парке ухтинского нефтеперерабатывающего предприятия локализовали. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

«Пожар локализован», — отметили спасатели.

Как заявил начальник ГУ МЧС РФ по Коми Алексей Пархомович, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, пламя тушили 129 человек. Также привлекли 35 единиц техники.

В пресс-службе Ростехнадзора заявили, что в ходе происшествия на Ухтинском НПЗ погибли два человека. Еще один тяжело пострадал.

Пожар случился утром 2 июня. Огонь охватил резервуарный парк предприятия РВС-1000. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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