Пожар на Ухтинском НПЗ локализовали. К тушению привлекли почти 130 человек
МЧС: пожар на НПЗ в Ухте тушили почти 130 человек
Пожар в резервуарном парке ухтинского нефтеперерабатывающего предприятия локализовали. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.
«Пожар локализован», — отметили спасатели.
Как заявил начальник ГУ МЧС РФ по Коми Алексей Пархомович, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, пламя тушили 129 человек. Также привлекли 35 единиц техники.
В пресс-службе Ростехнадзора заявили, что в ходе происшествия на Ухтинском НПЗ погибли два человека. Еще один тяжело пострадал.
Пожар случился утром 2 июня. Огонь охватил резервуарный парк предприятия РВС-1000. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Следственный комитет возбудил уголовное дело.