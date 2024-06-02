СК возбудил дело по факту пожара на НПЗ в Ухте

СК сообщил о погибших и пострадавших в результате пожара на НПЗ в Ухте

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Коми.

По факту возгорания резервуара возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

«По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие», — заявили в СК.

Представители ведомства не уточнили количество жертв и раненых.

О пожаре на НПЗ в Ухте стало известно днем 2 июня. Огонь вспыхнул в резервуарном парке предприятия РВС-10000. В тушении пожара задействовали 74 спасателя и 22 единицы техники.

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