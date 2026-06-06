Пожар на Тюменском НПЗ локализовали

Возгорание на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе локализовали. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня утром из-за нарушения технологического процесса произошло возгорание на одной из установок систем очистки ТНПЗ. Незамедлительно к месту происшествия были стянуты все экстренные службы», — отметил глава региона.

Пожару присвоили высокий уровень опасности. По словам губернатора, пострадавших нет. Обстоятельства, приведшие к возгоранию, установит следствие.

Возгорание произошло на одной из установок систем очистки. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона уточнил, что угрозы для населения нет.

Ранее из-за атаки беспилотников пожар разгорелся на территории нефтебазы в Усть-Лабинске Краснодарского края. Из близлежащих домов эвакуировали 60 человек.