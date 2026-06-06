Нефтебаза загорелась в Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников произошел пожар на территории нефтебазы в Усть-Лабинске. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Из домов, прилегающих к территории объекта, эвакуировали 60 человек. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работают 167 специалистов и 54 единицы техники.

В ночь на 6 июня в регионах отразили налет 376 беспилотников. В Ленобласти уничтожили 141 аппарат, губернатор региона Александр Дрозденко заявил об упавших обломках в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

Для реагирования и контроля ситуации создали временный оперативный штаб, экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.