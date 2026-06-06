Причиной пожара на Тюменском НПЗ стало нарушение технологического процесса

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода произошел из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

В результате ЧП никто не пострадал. На месте работает бригада скорой медицинской помощи.

Возгорание произошло на одной из установок систем очистки, специалисты продолжают ликвидировать пожар. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области уточнил, что угрозы для населения нет.

Ранее из-за налета беспилотников в Усть-Лабинске загорелась нефтебаза. Оперштаб Краснодарского края подтвердил, что из расположенных рядом домов эвакуировали жителей. В результате ЧП никто не пострадал.

На место пожара прибыли 167 специалистов и 54 единицы техники.

Всего ночью над регионами нейтрализовали 376 БПЛА самолетного типа. Атакам подверглись Крым, московский регион, Ленинградская, Тверская, Орловская, Курская, Тульская и другие области.