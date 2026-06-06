Пожар на Тюменском НПЗ ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Информация о пострадавших не поступала. По информации ведомства, пожар произошел утром 6 июня на одной из установок.

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 16 единиц основной и специальной техники, 26 сотрудников МЧС.

Ранее информационный центр правительства региона уточнил, что причиной пожара на объекте стало нарушение технологического процесса. Огонь вспыхнул в одной из установок систем очистки. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области заявил, что угрозы для населения нет.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что пожару присвоили высокий уровень опасности. Следствие установит причины и обстоятельства случившегося.