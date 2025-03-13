Пожар на теплоэлектроцентрали в Москве ликвидировали

Возгорание на кровле ремонтируемого здания теплоэлектроцентрали в Москве ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосэнерго».

На подачу электричества происшествие не повлияло, ТЭЦ продолжает работу в штатном режиме. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, горели утеплитель и рубероид. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Ранее в Москве загорелось здание под снос, расположенное в промзоне в Головинском районе. Вспыхнул утеплитель, огонь с него перекинулся на кровлю. Вскоре пожар потушили, никто не пострадал.