Пожар на теплоэлектроцентрали в Москве ликвидировали

Возгорание на кровле ремонтируемого здания теплоэлектроцентрали в Москве ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосэнерго».
На подачу электричества происшествие не повлияло, ТЭЦ продолжает работу в штатном режиме. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, горели утеплитель и рубероид. Что стало причиной возгорания, не сообщается.
Ранее в Москве загорелось здание под снос, расположенное в промзоне в Головинском районе. Вспыхнул утеплитель, огонь с него перекинулся на кровлю. Вскоре пожар потушили, никто не пострадал.
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