Здание под снос загорелось на севере Москвы

Здание под снос на территории промзоны загорелось в Головинском районе на севере Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По предварительным данным, вспыхнул утеплитель. Возгорание перекинулось на кровлю, с которой наблюдается густой черный дым. На месте уже работают пожарные. О причинах происшествия и пострадавших не сообщается.

Ранее в Москве загорелось недостроенное 20-этажное жилое здание. Строители эвакуировались сами еще до приезда пожарных, никто не пострадал. Площадь пожара составила один квадратный метр, его уже потушили. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой на минус втором этаже.