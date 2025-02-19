Здание под снос загорелось на севере Москвы

Здание под снос на территории промзоны загорелось в Головинском районе на севере Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
По предварительным данным, вспыхнул утеплитель. Возгорание перекинулось на кровлю, с которой наблюдается густой черный дым. На месте уже работают пожарные. О причинах происшествия и пострадавших не сообщается.
Ранее в Москве загорелось недостроенное 20-этажное жилое здание. Строители эвакуировались сами еще до приезда пожарных, никто не пострадал. Площадь пожара составила один квадратный метр, его уже потушили. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой на минус втором этаже.
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