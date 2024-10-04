Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализовали

Пожарные локализовали возгорание на складе с пропиленом в селе Бабяково Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Тушат пожар около 90 специалистов и 28 единиц техники. От огня удалось спасти второй склад и газовую станцию. Площадь возгорания — около двух тысяч квадратных метров.

Спасатели также опубликовали кадры с места происшествия.

Утром вражеские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Воронеже. Однако губернатор Александр Гусев заверил, что пожар не нанес объекту ущерба, и огонь быстро потушили.

В сентябре мощнейший пожар случился в Новой Усмани. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров склада с пропиленовой тарой. В тушении задействовали 50 специалистов и 18 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.