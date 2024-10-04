Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализовали

В сентябре мощнейший пожар случился в Новой Усмани. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров склада с пропиленовой тарой. В тушении задействовали 50 специалистов и 18 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.
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ВС России установили контроль над всеми дорогами к Курахову
Филиал РАНХиГС в Красногорске стал участником всероссийской молодежной программы
Подвалы многоквартирных домов в Чехове приведут в порядок до 18 октября
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Больница на 670 посещений в смену откроется в микрорайоне Саввино в Балашихе
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