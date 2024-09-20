Мощнейший пожар охватил производственные цеха в Воронежской области

Пожар разгорелся в Новой Усмани. По информации пресс-службы МЧС, горят производственные помещения на улице Полевой.
Сигнал о возгорании поступил в 19:19, по прибытии пожарные обнаружили, что пламя охватило склад с пенопропиленовой тарой. Пожар разгорелся на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
В тушении пожара задействовали более 50 специалистов и 18 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Днем огнеборцы тушили пожар на кабельном заводе в Подольске. Площадь возгорания составила 4,8 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли пожарный вертолет Ми-26 МАЦ.
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