Мощнейший пожар охватил производственные цеха в Воронежской области

МЧС: в Новой Усмани горят производственные цеха на площади 3,5 тысячи квадратов

Пожар разгорелся в Новой Усмани. По информации пресс-службы МЧС, горят производственные помещения на улице Полевой.

Сигнал о возгорании поступил в 19:19, по прибытии пожарные обнаружили, что пламя охватило склад с пенопропиленовой тарой. Пожар разгорелся на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

В тушении пожара задействовали более 50 специалистов и 18 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Днем огнеборцы тушили пожар на кабельном заводе в Подольске. Площадь возгорания составила 4,8 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли пожарный вертолет Ми-26 МАЦ.