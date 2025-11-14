В Новороссийске от атаки БПЛА пострадали не менее 60 квартир

Не менее 60 квартир в разных районах Новороссийска получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, поквартирные обходы и фиксация ущерба велись весь день. В Центральном районе пострадали квартиры в нескольких многоквартирных домах. На улице Губернского повреждения выявили в 13 квартирах, в одной из них оказалась частично утрачена часть имущества первой необходимости.

На улице Суворовской пострадала одна квартира. На улице Энгельса обломки дрона попали в еще одну. Ущерб также зафиксировали в двух квартирах домов на Набережной имени Адмирала Серебрякова. На улице Куникова в одной квартире повредило балкон.

В Южном районе обследование продолжается, но уже известно о выбитых окнах в 42 квартирах пяти корпусов.

Кравченко отметил, что специалисты проведут полный осмотр и составят акты, после чего начнется восстановление. Управляющие компании помогают в расчистке дворов, ремонте общедомового имущества и замерах оконных проемов. Глава города подчеркнул, что всем жильцам окажут поддержку и выделят материальную помощь.

В городе после ночной атаки ВСУ ввели режим ЧС.